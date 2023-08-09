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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023, 13:45 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023, 13:58

CHP ve PKK'nın Akbelen ortaklığı! PKK elebaşı Duran Kalkan provokasyona selam çaktı

Muğla'da Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP ve HDP yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu günlerdir bölge üzerinden algı yaparken yeni bir 'gezi' hayali kuran terör örgütü PKK da eylem yapanlara selam çaktı! PKK elebaşlarından Duran Kalkan, "Akbelen'de büyük bir direniş var. Selamlıyoruz. Ekolojiye sahip çıkılıyor. Karadeniz'de HES'ler yapmak istediler. Köylüler sahip çıktılar, direndiler. Önemli direnişlerden Gezi de ormanı, ağacı korumakla başladı." diyerek kirli emelini belli etti.

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