CHP musluğu kesti HALK TV ağlamaya başladı! Canlı yayında fesih tepkisi: Kılıçdaroğlu açıklama yapsın

Son dakika haberleri... CHP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısında tavır alan HALK TV ile sözleşmesini iptal etti. Hemen hemen her medya kuruluşuna yandaş diyen HALK TV’nin CHP Genel Merkezi tarafından fonlandığı gözler önüne bir kez daha serildi. Gelirleri kesilen HALK TV ise saldırmaya başladı. CHP'nin Halk TV ile sözleşmesini iptal etmesinden sonra Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in de talimatıyla programı iptal edilen Serhan Asker canlı yayında isyan etti. CHP yandaşlarında başlayan medya operasyonu siyaset kulislerinde, "Bay Kemal intikam alıyor" yorumlarına neden oldu.