RAMAZAN İMSAKİYE
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CHP Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ozan Kaygusuz'dan skandal! Kur'an ayetleriyle resmen dalga geçtiler!

CHP Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ozan Kaygusuz'dan skandal! Kur'an ayetleriyle resmen dalga geçtiler!
13.04.2022 13:56

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Halkın dini değerlerini hiçe sayan CHP’den bir skandal daha geldi. Malatya CHP Gençlik Kolları başkanı Ozan Kaygusuz ve iki arkadaşı, bir radyo kanalında yayınlanan Kuran-ı Kerim mealiyle "üzülüyormuş" taklidi yaparak alay etti. Kaygusuz skandala tepkiler yağınca videoyu kaldırdı.

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CHP zihniyeti milletin değerlerini her fırsatta aşağışlamaya devam ediyor. Reklam kampanyalarından, sosyal medya tanıtımlarına varıncaya dek algı operasyonları devam ederken, Malatya Gençlik Kolları Başkanı'ndan Müslümanları ayağa kaldıran görüntüler geldi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Sosyal medyada gündem listesine taşınan videoda, Malatya CHP Gençlik Kolları Başkanı Ozan Kaygusuz ve iki arkadaşının ayetlerle dalga geçtikleri görüldü.

Kaygusuz, radyoda Fussilet Suresi okunduğu esnada arkadaşlarıyla ağlıyormuş gibi yaparak o anları kayda aldı.

PAYLAŞIMINI SİLDİ
Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, birçok kullanıcı Kaygusuz'un gençlik kolları başkanlığından alınması gerektiğini söyledi. Tepkiler çığ gibi büyürken, Kaygusuz paylaşımını kısa sürede sildi.

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