CHP Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ozan Kaygusuz'dan skandal! Kur'an ayetleriyle resmen dalga geçtiler!

Halkın dini değerlerini hiçe sayan CHP’den bir skandal daha geldi. Malatya CHP Gençlik Kolları başkanı Ozan Kaygusuz ve iki arkadaşı, bir radyo kanalında yayınlanan Kuran-ı Kerim mealiyle "üzülüyormuş" taklidi yaparak alay etti. Kaygusuz skandala tepkiler yağınca videoyu kaldırdı.