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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsü tiyatrosu: Sade vatandaş diye çıkardı "suç makinesi" çıktı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsü tiyatrosu: Sade vatandaş diye çıkardı "suç makinesi" çıktı
19.08.2022 13:57

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Son dönemde öğrenci, çiftçi, esnaf kılığında kürsüye birçok kişi çıkararak provokasyon peşinde koşan CHP, bunlar arasına bir yenisini daha ekledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadan paylaştığı videoda konuşan kişi bu kez de suç makinesi çıktı.

Güncel Videoları

CHP yönetimi kürsü tiyatrosu arasına bir yenisini daha ekledi. Son dönemde sözde esnaf, çiftçi, öğrenci görünümlü birçok kişiyi kürsüye çıkararak provokasyon yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de "sade vatandaş" görünümündeki Hilmi Arslan isimli bir kişiyi kürsüye çıkardı.

Kürsüde konuşan Arslan, defalarca Kılıçdaroğlu'na övgü yağdırarak "Seni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum" dedi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Kürsü tiyatrosunun kahramanı olan Hilmi Arslan isimli kişinin adeta bir suç makinesi olduğu öğrenildi. Arslan hakkında "Mühür bozma", "Açıktan hırsızlık – Tehdit", "Mala zarar verme", "Alkollü araç kullanmak, hasarlı trafik kazası, tehlikeli araç kullanmak – Taksirle yaralama", "Hakaret", "Kasten yaralama", "Güveni kötüye kullanma" ve "Kötü muamele" suçlarından adli kaydı olduğu öğrenildi.



SİYASİ PARTİ ÜYELİĞİ YOK
Ayrıca kürsüde elindeki bir kağıdı da yırtıp atarak "MHP'den istifa ediyorum" diye şov yapan Arslan'ın hiçbir siyasi partiye üye olmadığı ortaya çıktı.

Takvim.com.tr/Özel

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