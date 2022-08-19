CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsü tiyatrosu: Sade vatandaş diye çıkardı "suç makinesi" çıktı

CHP yönetimi kürsü tiyatrosu arasına bir yenisini daha ekledi. Son dönemde sözde esnaf, çiftçi, öğrenci görünümlü birçok kişiyi kürsüye çıkararak provokasyon yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de "sade vatandaş" görünümündeki Hilmi Arslan isimli bir kişiyi kürsüye çıkardı.

Kürsüde konuşan Arslan, defalarca Kılıçdaroğlu'na övgü yağdırarak "Seni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum" dedi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Kürsü tiyatrosunun kahramanı olan Hilmi Arslan isimli kişinin adeta bir suç makinesi olduğu öğrenildi. Arslan hakkında "Mühür bozma", "Açıktan hırsızlık – Tehdit", "Mala zarar verme", "Alkollü araç kullanmak, hasarlı trafik kazası, tehlikeli araç kullanmak – Taksirle yaralama", "Hakaret", "Kasten yaralama", "Güveni kötüye kullanma" ve "Kötü muamele" suçlarından adli kaydı olduğu öğrenildi.





SİYASİ PARTİ ÜYELİĞİ YOK

Ayrıca kürsüde elindeki bir kağıdı da yırtıp atarak "MHP'den istifa ediyorum" diye şov yapan Arslan'ın hiçbir siyasi partiye üye olmadığı ortaya çıktı.

Takvim.com.tr/Özel