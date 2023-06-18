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CHP koltuğuna göz diken CHP'li Gürsel Tekin'den bomba bir çıkış! "İçeriden saldırıya uğradım"

CHP koltuğuna göz diken CHP'li Gürsel Tekin'den bomba bir çıkış! "İçeriden saldırıya uğradım"
18.06.2023 21:27

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Daha önce "Kemal Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığa aday olabilirim" diyerek CHP koltuğuna göz diken CHP'li Gürsel Tekin'den bomba bir çıkış daha geldi. Seçim sürecinde birçok şeye itiraz ettiğini dile getiren Tekin, CHP yönetimine tepki gösterirken "Kılıçdaroğlu'nun siyaseti yalan ve talana dayalı" imasında bulundu. "İçeriden saldırıya uğradım" diyen Gürsel Tekin'in "Örgütlü orası. Bütün ortaklıklar bozulur, suç ortaklıklarını zor bozarsınız" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun kurduğu delege ağı ve oluşturduğu yeni MYK'sına gönderme yapması dikkatlerden kaçmadı.

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