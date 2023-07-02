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CHP heyetinden Öcalan'nı öven Yanardağ'a ziyaret!

CHP heyetinden Öcalan'nı öven Yanardağ'a ziyaret!
02.07.2023 00:33

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CHP ve FETÖ tarafından fonlanan TELE1’de Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Abdullah Öcalan’a övgürler yağdırdı. Bebek katili Öcalan’ın serbest bırakmasını isteyen Yanardağ, hain teröristin cezaevinde kitap okumaktan ‘filozof’ olduğunu dile getirdi. Skandal sözlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan terör sevici Yanardağ'ın cezaevinde misafirleri vardı. Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla oluşturulan CHP heyeti bugün Merdan Yanardağ'ı ziyaret etti. Berberoğlu açıklamasında "Biz de dimdik ayakta olacağız, tıpkı Merdan Yanardağ gibi boyun eğmeyeceğiz, baskılara karşı direneceğiz. Bu bir oyun. Bu işin içinde mahkemelerin olması, hakim, savcıların, cezaevlerinin olması bu oyunu değiştirmez." dedi.

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