CHP - HDPKK - Kandil hattında 'hedefler' örtüşüyor! İttifak resmileşti bölücüler intikam yeminlerine başladı

PKK'nın siyasi uzantısı HDP, "Hedeflerimiz örtüşüyor" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini ilan etti. Resmiyete dökülen kirli ittifak sonrası Kılıçdaroğlu'ndan yüz bulan Kandil ve bölücü türevleri 'intikam' yeminlerini sıralamaya başladı. KNK Yürütme Kurulu Üyesi Zübeyir Aydar, Avrupa'da yaşanan Kürtlere 'Herkes tavır sahibi olmalı' zılgıtı çekerek, parlamentoda HDPKK'ya cumhurbaşkanlığı seçiminde de Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi gerektiğini söyledi. Aydar, Başkan Erdoğan'ı ve TSK'yı hedef alarak 7'li için oy dilenciliğine soyundu "Birinci hedefimiz hesap sormak ve intikam almaktır" dedi.