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CHP Genel Merkezi önünde istifa sesleri! Tanju Özcan Ankara'da Kılıçdaroğlu'na koltuk fırlattı

CHP Genel Merkezi önünde istifa sesleri! Tanju Özcan Ankara'da Kılıçdaroğlu'na koltuk fırlattı
12.07.2023 19:57

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14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı büyük mağlubiyete rağmen istifaya yanaşmayan ve değişim çağrılarına kulaklarını tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarının faturasını MYK ve danışmanlarına kesti. Kılıçdaroğlu "mücadeleye devam" mesajı verirken, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan değişim için Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüme kararı aldı. Özcan CHP Genel Merkezi önünde konuşma yaparken "Kılıçdaroğlu bugün sizlerin değişim çağrısını duymamak için kaçmıştır." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Diğer yandan CHP binası önünde "Diktatör Kemal" sloganları atıldı. Diğre yandan Tanju Özcan, CHP Genel Merkezi önünde gerçekleştirdiği mitingde genel merkez binasına koltuk fırlattı. Özcan “Koltuk sevdalısı Kılıçdaroğlu’na koltuk getirdim, al otur git evinde otur torunlarını sev” dedi.

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