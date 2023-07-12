CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre'den Ekremci tayfa ve İYİ Partililere ayar!

CHP'deki koltuk kavgası boyut kazanarak büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun merkezinde İstanbul olan Ekrem İmamoğlu'nu siyasetten silme planları kulislere düşerken; İmamoğlu'nun yeni parti kuracağı konuşuluyor. Bay Bay Kemal'in A Takımı ise İmamoğlu'na 'senin yerin belediye' mesajı vermekten geri durmuyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, İmamoğlu ve İYİ Partililere ayar vererek "Alınamayan %52'de herkesin payı var tek sorumlu Kılıçdaroğlu değil" vurgusu yaptı. Durum üzerine Ekremci SÖZCÜ'de bomba bir çıkış kayıtlara geçti. Deniz Zeyrek, Zeynel Emre'ye "48'i çok fazla kutsadığınızı düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.