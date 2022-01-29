CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’dan ‘İmamoğlu’ itirafı: Hata yaptık

İstanbul’da kar esareti yaşanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda olmadığını iddia eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun günler sonra sessizliğini bozdu. Attığı twetten dolayı pişmanlığını dile getiren Torun, o akşam İmamoğlu’yla temasının olmadığını itiraf etti. Torun, ‘’Açıkçası biz akşama kadar bekledik. Akşamüstü sorduğumda hiçbir yalanlama da gelmediği için biz de yani baktık ki oldukça da sosyal medyada kabul var, elbette ki biz belediye başkanımızın arkasındayız. Böyle bir şey olmuşsa da destekleriz dedik. Biz de tweet attık, hata yaptık.’’ dedi. CHP’li Torun’un Halk TV yayınında yaptığı açıklamalar da İmamoğlu’nun İngiltere Büyükelçi’yle görüşmesinden haberinin olmadığını da ortaya koydu. Böylece partideki iletişim krizi bir kez daha gözler önüne serildi.