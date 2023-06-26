CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik'ten İmamoğlu'na açık mesaj! "Seçimlerde bu geminin kaptanı Kılıçdaroğlu, kabul et"

CHP'deki 'değişim' savaşı boyut kazanarak büyüyor. 'Gerekirse genel başkan gitmeli, ben yılmam yıldırırım' diyerek meydan okuyan Ekrem İmamoğlu ve "Bu geminin kaptanı benim, önceliğim İstanbul" mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu köprüleri attı. İkilinin koltuk kavgasına CHP Genel Merkezi de müdahil oldu. Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, Kılıçdaroğlu'nun kaptan olarak geminin başında kalacağını ilan edip 'değişim' isteyen İmamoğlu ve diğer CHP'lilere kapıyı kapadı. Çelik, "CHP, kuruluşun ve kurtuluşun partisi olarak yeni bir seçim dönemine giriyor. Bu seçim dönemini, yeniden şahlanışın ve kaptanın gemiyi limana ulaştırması için çaba sarf ettiği bir dönemin başlangıcı olarak kabul etmek gerekiyor" dedi.