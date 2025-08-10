Gazze için umut fenerleri yandı! On binler tekbir sesleriyle Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüdü

Rezan Epözdemir "rüşvet ve casusluktan" gözaltına alındı

CHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir "rüşvet ve casusluktan" emniyete götürüldü