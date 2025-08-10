CHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir "rüşvet ve casusluktan" emniyete götürüldü

Avukat Rezan Epözdemir "Rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardım" suçlamasıyla gözaltına alındı. Epözdemir'in Londra'ya gitmek üzereyken yakalandığı öğrenildi. Bilindiği üzere Epözdemir, CHP-CIA-MOSSAD görüşmelerinin masa ortaklarından. Futboldan siyasete, FETÖ'den İsrail'e bir dizi karanlık temaslarla anılıyor. Hakkında "FETÖ'nün ağababaları ile oturup kalkıyor" denen Epözdemir'in İsrail Büyükelçiliğinin davalarını takip ettiği kamuoyunda konuşuluyor. Aynı isim 2023 seçimlerine giden süreçte TV'de boy boy Kılıçdaroğlu'nun adaylığını savunmuştu.