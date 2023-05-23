Haberler Güncel Videoları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız
23.05.2023 15:39

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:29
Teröristbaşı Duran Kalkan'ın...
Güncel 00:08
New York Polis Departmanı,...
Güncel 00:33
CHP'nin ikiyüzlü siyaseti son...
Güncel 36:03
Osman Nuri Kabaktepe'den A...
Güncel 01:46
Başkan Erdoğan'dan canlı...
Güncel 03:03
Başkan Erdoğan'dan canlı...
Güncel 04:02
Başkan Erdoğan'dan canlı...
Güncel 33:51
Başkan Erdoğan'dan Büyük...
Güncel 01:10
New York'ta Türkevi'ne alçak...
Güncel 05:22
A Haber Togg fabrikasını...
Güncel 00:36
Ümit Özdağ ve Numan Kurtulmuş...
Güncel 03:13
Başkan Erdoğan’dan 28 Mayıs...

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen çifte depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentlerden biri de Gaziantep'di. Nurdağı ilçesinde hak sahiplerine teslim edilen köy evlerinde yaşam başladı. Bölgeden bir video paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Onlar en iyisine layık… Ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız!" dedi. Videoda konuşan bir depremzede, “Geceyi gündüze kattılar, çok mutluyuz, 45 günde ev yapmak mucize, devlette bir mucizeyi gerçekleştirdi gerçekten” ifadesini kullandı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA