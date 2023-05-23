Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen çifte depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentlerden biri de Gaziantep'di. Nurdağı ilçesinde hak sahiplerine teslim edilen köy evlerinde yaşam başladı. Bölgeden bir video paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Onlar en iyisine layık… Ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız!" dedi. Videoda konuşan bir depremzede, “Geceyi gündüze kattılar, çok mutluyuz, 45 günde ev yapmak mucize, devlette bir mucizeyi gerçekleştirdi gerçekten” ifadesini kullandı.