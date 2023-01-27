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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Ankara’da gençlerle bir araya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Ankara’da gençlerle bir araya geldi
27.01.2023 01:20 - Son Güncelleme: 27.01.2023 01:34

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da Başkent Millet Bahçesinde “İlk oyum Ak Parti’ye ilk oyum Erdoğan’a” programı çerçevesinde gençlerle bir araya geldi. Programa Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ak Parti Gençlik Kolları Ankara İl Başkanı Ülkü Efe Demirhan ve çok sayıda genç katıldı.

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"Gücümüzü ecdadımızdan, atamızdan alıyoruz"

Programda gençlere seslenen Bakan Murat Kurum, konuşmasına başlamadan önce gençlerin ve tüm milletin Regaip Kandil'ini kutladı. Bakan Kurum, Başkent Millet Bahçesini gençlerin, çocukların ve geleceklerin için bir buluşma mekanı haline getirdiklerini belirterek, "Millet Bahçemizi yaptık. Burası bizim ecdadımızın bize emanet ettiği bir alan. Bizde gözümüz gibi bakacağız. Biz gücümüzü ecdadımızdan, atamızdan alıyoruz. Bize miras bırakılan bu topraklardan alıyoruz" dedi.

"Ankaralı gençler için en güzelini, en iyisini yapacağız"

Bakan Kurum, Millet Bahçelerinin sayısı Türkiye'de şu an 476'ya ulaştığını ifade etti. Kurum, Millet Bahçelerinin en büyüğünü de İstanbul'da İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olarak yapacaklarını ifade ederek, "Bu bahçeler sizin birlik, beraberliğinizin bütünleştiği mekanlar olacak. İlk Evim İlk İşim kampanyasında 2 milyona aşkın gencimiz müracaat yaptı. Bu evler yatay mimari anlayışıyla bizim medeniyetimizi, kültürümüzü yansıtan evler oldu. Ankara'daki kuraların tamamını çektik, hak sahiplerini belirledik. Ankaralı gençler için en güzelini, en iyisini yapacağız" diye konuştu.
Bakan Kurum, konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

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