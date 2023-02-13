Haberler Güncel Videoları Cephedeki Ukraynalı askerden Türkiye’ye taziye mesajı: “Mümkün olduğu kadar çok insanı kurtarın ve güçlü kalın”

Cephedeki Ukraynalı askerden Türkiye’ye taziye mesajı: “Mümkün olduğu kadar çok insanı kurtarın ve güçlü kalın”

Cephedeki Ukraynalı askerden Türkiye’ye taziye mesajı: “Mümkün olduğu kadar çok insanı kurtarın ve güçlü kalın”
13.02.2023 23:20

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:45
Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki...
Güncel 01:49
Ali Babacan'ın korumaları...
Güncel 01:30
AFAD tarafından 12 Şubat...
Güncel 02:17
Başkan Erdoğan, depremde...
Güncel 03:08
Gaziantep’te depremin etkisi...
Güncel 01:44
Uğur Arslan'ın ithamlarına...
Güncel 01:21
Hatay’da yıkılan Kule...
Güncel 07:12
Kandilli Rasathanesi’nden...
Güncel 06:25
Malatya'da depremzedelerden...
Güncel 01:24
Can Ataklı'dan 'tekbir'...
Güncel 04:12
İşte A Haber kamerasından TOKİ...
Güncel 04:47
Avcılar’da deniz metrelerce...

Ukrayna ve Rusya arasında şiddetli çatışmaların devam ettiği Bakhmut’ta bulunan Ukraynalı asker Roman, yayınladığı görüntülü mesaj ile Türkiye’ye taziyelerini sunarak, “Mümkün olduğu kadar çok insanı kurtarın ve güçlü kalın” dedi.

Güncel Videoları

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından tüm dünyadan Türkiye'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. Ukrayna ve Rusya arasında şiddetli çatışmaların devam ettiği Donetsk bölgesindeki Bakhmut'ta bulunan Ukraynalı asker Roman, cephedeyken yayınladığı görüntülü mesaj ile Türkiye'ye taziyelerini sundu. Türkiye'de meydana gelen depremleri öğrendiğini ifade eden Roman, birkaç kez Alanya ve Marmaris'te bulunduğunu belirterek, "Ülkenizi seviyorum, insanlarınızı seviyorum. Olanlar için gerçekten çok üzgünüm. Bu trajedi korkunç, çok dehşet verici. Biz Ukraynalılar, masum insanların ölmesinin ne kadar korkunç olduğunu biliyoruz. Bu yüzden şunu söylemek istiyoruz. Güçlü kalın. Tanrı sizi korusun. Mümkün olduğu kadar çok insanı kurtarın ve güçlü kalın. Aklımızdasınız" dedi.

Roman görüntülü mesajını çektiği sırada cephe hattındaki çatışmaların devam ettiği duyuldu.

SON DAKİKA