CENTCOM'da yas: MİT, Güngören saldırısının faili Nüsret Tebiş'i öldürdü

Türkiye sınırları içinde ve sınır ötesinde teröre aman vermiyor. TSK'nın sızma girişiminde ve saldırı hazırlığında öldürdüğü teröristlerle birlikte MİT'in nokta operasyonlarla cehenneme postaladığı büyükbaşlar örgütü çaresiz bırakıyor. Türkiye terörle mücadelesinde uluslararası alanda destek bulamamakla birlikte ABD gibi NATO müttefiki ülkelerden de köstek görüyor. MİT'in öldürdüğü kanlı Güngören saldırısının faili Nüsret Tebiş'in ardından akıllara bir kez daha CENTCOM'un YPG/PKK elebaşı 'Salwa Yusuk' için paylaştığı taziye mesajı geldi. Operasyonun örgütün kalbi olarak bilinen Haseke'de gerçekleştiğini vurgulayan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, ABD'nin yayınladığı taziye mesajını insanlık adına katliam olarak niteledi.