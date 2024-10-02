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Çanakkale'de polis merkezi önündeki silahlı çatışmaya 8 tutuklama
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Çanakkale'de polis merkezi önündeki silahlı çatışmaya 8 tutuklama

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024, 10:28 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024, 10:28

Çanakkale'de 26 Eylül tarihinde saat 15.40 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Anafartalar Polis Merkezi Amirliği önüne husumetli iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı ve kesici aletli kavga çıktı. Çatışmada 3 kişi ateşli silah, 3 kişi ise kesici aletle yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anafartalar Polis Merkezi Amirliği çıkan tüm sokakları trafiğe kapattı. Anafartalar Polis Merkezi Amirliği önüne kadar gelen olayda polis silahlı çatışmaya karışan yaralılar dahil toplam 21 şüpheli gözaltına alındı.

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