Cahit Özkan'dan muhalefete 'Semra Güzel' tepkisi

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'e tek kelime bir şey söyleyemeyen CHP ve İYİ Parti'ye sert tepki gösterdi. Özkan, "Sayın Akşener, 'milliyetçiyiz' diye mangalda kül bırakmıyorsunuz, eli kanlı terör örgütü ve onun mensuplarıyla omuz omuza fotoğraf çektiren terörist sevgilisi sözde milletvekili hakkında söyleyecek bir tek sözünüz yok mu?" ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili, CHP ve İYİ Parti'nin ittifak ortakları HDP'den çekindiklerini belirterek, "HDP hesap sorar diye korkuyorsunuz" sözlerini söyledi.