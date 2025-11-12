PODCAST CANLI YAYIN
Bursa'ya Hava Pilot Serdar Uslu'nun şehadet haberi ulaştı

Bursa'ya Hava Pilot Serdar Uslu'nun şehadet haberi ulaştı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalandıktan sonra düşen C130 askeri kargo uçağında şehit olan Bursalı Hava Pilot Serdar Uslu'nun Yenişehir'de bulunan baba ocağına haber ulaştı.

Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağı Gürcistan sınırları içerisinde düştü. Milli Savunma Bakanlığı, uçakta 20 personel olduğunu bildirirken, uçakta bulunan Hava Pilot Serdar Uslu şehit oldu. Uslu'nun şehadet haberi, Yenigün Mahallesi'nde bulunan baba ocağına ulaştı. Baba ocağına haberi, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Garnizon Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ile verdi. Askeri erkanın yanı sıra haberi alan yakınları ve mahalle sakinleri geldi.

ŞEHİT PİLOT USLU 4 AY SONRA BABA OLACAKTI

Şehit Hava Pilot Serdar Uslu'nun eşi Göknur Uslu'nun hamile olduğu Şehit Serdar Uslu'nun 4 ay sonra baba olacağı öğrenildi. Uslu'nun ailesinin yaşadığı apartmanın 3'üncü katında bulunan eve Türk bayrağı asıldı. Ayrıca, sağlık ekipleri evin önünde hazır bekletildi.

