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Bursa’nın İnegöl ilçesinde minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 17:13 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 17:13

Kaza, saat 14.00 sıralarında Huzur Mahallesi girişindeki altgeçitte meydana geldi. Resul A.(60) yönetimindeki 34 JP 6192 plakalı Mercedes marka minibüs ile Hasan H.(47) idaresindeki 16 MC 0873 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu minibüsteki yolcular Havva A.(64), Hüsna A.(13), Ömer Halis A.(8) ile diğer aracın sürücüsü Hasan H.(47) ile araçtaki yolcular Meryem E.(44) ve Muhammed Saad H.(8) yaralandılar. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

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