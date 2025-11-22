Bursa'da yasadışı bahis operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Uzun süredir takip edilen şüphelilerin, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Yapılan incelemelerde, şüpheli hesaplar üzerinden 427 milyon lira işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 1 ruhsatsız tabanca ve 150 adet fişek de ele geçirildi.



Gözaltına alınan 10 şüpheli, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 kişi ise serbest bırakıldı.



Emniyet birimlerinin, yasa dışı bahis gelirlerinin finans kaynaklarını çökertmeye yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü öğrenildi.