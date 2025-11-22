PODCAST CANLI YAYIN
Bursa'da yasadışı bahis operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Bursa'da yasadışı bahis operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde Bursa ve Ordu illerinde eş zamanlı düzenlenen baskında 10 şüpheli yakalandı.

Uzun süredir takip edilen şüphelilerin, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Yapılan incelemelerde, şüpheli hesaplar üzerinden 427 milyon lira işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 1 ruhsatsız tabanca ve 150 adet fişek de ele geçirildi.


Gözaltına alınan 10 şüpheli, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 kişi ise serbest bırakıldı.


Emniyet birimlerinin, yasa dışı bahis gelirlerinin finans kaynaklarını çökertmeye yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü öğrenildi.

Bunlar da Var

Elazığ’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Elazığ’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Surlarda katledilen İkbal Uzuner’in mezarına çirkin saldırı: 2 şüpheli gözaltında
Surlarda katledilen İkbal Uzuner’in mezarına çirkin saldırı: 2 şüpheli gözaltında
Bursa'da akılalmaz görüntü: Eczane önünde duran kadına cinsel saldırı kamerada
Bursa'da akılalmaz görüntü: Eczane önünde duran kadına cinsel saldırı kamerada
Viranşehir’de kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Viranşehir’de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle