Bursa'nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 30 şahsı saklandıkları apartmanın dairesinde yakaladı. İnegöl Eminiyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ve Bekçiler, Orhaniye mahallesi Bülbüller sokaktaki şüphelendikleri 2 şahsı takibe aldılar. 2 şahsın bir apartmana girdiğini gören ekipler, incemelerde Suriye uyruklu şahısların bir dairede kaldığını tespit ettiler. Apartmana baskın düzenleyen ekipler ilçeye kaçak yollarla gelen 30 Suriye uyruklu şahsı yakalayıp gözaltına aldılar. Şahıslar, sınırdışı edilmek üzere göç idaresine teslim edilecek.