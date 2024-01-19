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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024, 10:45 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024, 10:51

Bursa’da korkutan anlar! Yayanın hayatını kurtaran manevra kamerada

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Cemal Nadir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Karakuş idaresindeki motosiklet seyir halindeyken sağa dönmek için sinyal vererek şerit değiştirdi. O esnada bir midibüsün önünden geçen yaya ile motosiklet sürücüsü göz göze geldi. Muhtemel bir kaza, motosiklet sürücüsü Karakuş’un bir anlık refleksi sayesinde kıl payı önlendi. O anlar motosiklet sürücüsünün saniye saniye kask kamerasına yansıdı. O anları anlatan Mustafa K., "Ben de olayın şaşkınlığını yaşıyorum" dedi.

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