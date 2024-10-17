Bursa'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin Ç. 16 N 7492 plakalı aracıyla tramvay yolunda seyir ederken, karşı yönden gelen Harun D. İdaresindeki 34 BAY 078 plakalı aracın çarpmasıyla savruldu. Kazanın şiddetiyle, otomobilde bulunan Hatem Ç. İle Hatice A, araç içinde sıkıştı. Çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, durum 112 Ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen ekipler araç içinde sıkışan 2 yaralıyı çıkardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.