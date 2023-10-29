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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023, 10:57 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023, 11:02

Bursa'da çocuk parkında ağaca asılı halde kadın cesedi bulundu

Bursa'da çocuk parkında ağaca asılı kadın cesedi bulundu. Üzerinden Gülay Özen (40) adına düzenlenmiş kimlik çıkan kadının cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi Mümingençoğlu Çocuk Parkı?nda bgün saat 09.00 sıralarında yürüyüş yapan kişi, ağaca asılı kadını görünce ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, cesedin üzerinde Gülay Özen adına düzenlenmiş kimlik belgesi çıktı. Kadına ait botlar da duvar üstünde bulundu. Kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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