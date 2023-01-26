Bursa'da cezaevi servisine düzenlenen bombalı saldırının 4 failine 913'er yıl ceza

Bursa'da geçtiğimiz yıl 1 infaz koruma memurunun şehit olduğu 23 kişininde yaralandığı cezaevi servisine düzenlenen bombalı saldırının 4 failinin 913'er yıl hapis cezası ile yargılanmasına karar verildi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl nisan ayında Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında aydınlatma direğine bırakılan EYP'nin uzaktan patlatıldığı terör saldırısına ilişkin soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürme ve öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından sanıklar Seda Baykan, Dilek Arsu, Mehmet Mustafa Uzkar ve Cebrail Gündoğdu için 913'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.