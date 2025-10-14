PODCAST CANLI YAYIN
Bursa’da alkollü yolcu metroyu birbirine kattı! - Video

Bursa’da metroyla yolculuk yapan ve alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, yolculara laf atarak tartışma çıkardı. Allah’a küfrettiği ileri sürülen şahıs, vatandaşların büyük tepkisiyle karşılaştı.

Olay, Bursaray'da seyir halindeyken meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen bir yolcu, çevresindekilere sözlü sataşmalarda bulundu. Ayakta durmakta zorlanan şahıs, bir yolcuyla tartışmaya girdi.

Küfür iddiası infial yarattı

Tartışma sırasında Allah'a küfrettiği iddia edilen kişi, diğer yolcuların sert tepkisiyle karşılaştı. Metrodaki bağrışmalar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

O anlar kamerada

Vatandaşların müdahale ettiği anlarda bazı yolcuların şahsı sakinleştirmeye çalıştığı, bazılarının ise tepki gösterdiği görüldü. Olayın ardından güvenlik görevlilerinin devreye girdiği belirtildi.

