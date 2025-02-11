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Burdur’da yem karma makinesine düşen şahıs hayatını kaybetti
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Burdur'da yem karma makinesine düşen şahıs hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 12:10 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 12:10

Burdur merkeze bağlı Gökçebağ köyünde yem karma makinesine düşen talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Olay saat 08.45 sıralarında Burdur merkeze bağlı Gökçebağ Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evinin önünde yem karma makinesinde hayvanları için yem hazırlayan Nurettin Ot (52) bir anlık dalgınlık sonucu yem karma makinesine düştü. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Nurettin Ot’un cenazesi makineden çıkarıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nurettin Ot’un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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