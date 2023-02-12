Bosna Hersek halkı Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için seferber oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından arama-kurtarma ekiplerini Türkiye'ye gönderen Bosna Hersek'te, farklı sivil toplum örgütlerince düzenlenen büyük yardım kampanyaları ile de depremzedelerle yardımlar devam ediyor. Başkent Saraybosna'nın birçok yerinde farklı yardım kuruluşları tarafından yardım toplama merkezleri oluşturulurken, binlerce Bosna Hersek vatandaşı da günlerdir kampanyalara destek olmaya ve bu merkezlere yardımlarını getirmeyi sürdürüyor. Getirilen yardımlar arasında kışlık giysiler ön plana çıkarken, çok sayıda insan ısıtıcı, battaniye, yastık, hijyen malzemesi ve uyku tulumu da getiriyor.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de Bosna Hersek'in en büyük insani yardım kuruluşlarından biri olan "Pomozi.ba" tarafından düzenlenen kampanya kapsamında yardımların toplandığı Saraybosna'daki merkezlerden birini ziyaret etti. Büyükelçi Girgin, "Pomozi.ba" yetkililerinden aldıkları bilgilere göre daha önce hiçbir kampanya bu kadar yoğun ilgi görmediğini aktararak, tüm Bosna Hersekli vatandaşlara teşekkür etti. Birçok ülkeden yardım eli uzattığını hatırlatan Girgin, depremzedelerin en çok çadır, battaniye ve ısıtıcılara ihtiyaç duyduğunu aktardı. Girgin, Bosna Hersek'in Türkiye'deki arama-kurtarma çalışmaları için daha önce ekiplerini de gönderdiğini belirterek, Türkiye'nin her daim Bosna Hersek'in yanında olduğunu ve bugün de Bosna Hersek'in Türkiye'nin yanında olduğunu vurguladı.

"Boşnak bakan yardım merkezinde gönüllü oldu"

Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanı Naida Hota Muminovic, "Pomozi.ba" yardım merkezlerinden birinde yüzlerce kişi gönüllü olarak çalıştı. Muminovic yaptığı açıklamada, bazı arkadaşları ile buraya yardımcı olmaya geldiğini belirterek, "Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Türkiye ve Suriye'yi etkileyen bu felakette, ortaya koyduğumuz her çabadan iyi bir şeylerin ortaya çıkacağına inanıyoruz" dedi.

Saraybosna halkının yardım kampanyasına yoğun ilgi göstererek bir kez daha ne kadar yardımsever olduğunu gösterdiğini vurgulayan Muminovic, "Bosna Hersek halkının ne zaman bir yerde bir felaket olsa birlik içinde olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bu krizde de birlik olmaya, kalplerimizi ve düşüncelerimizi faydalı şeylere yönlendirmeye gayret edeceğiz" dedi.

"Bir tır yarın Türkiye'ye gönderilecek"

Pomozi.ba Derneği Başkanı Elvir Karalic ise Bosnalıların gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, içinde ısıtıcı, uyku tulumları ve en temel diğer ihtiyaçların bulunduğu bir tır yardım malzemesini yarın Türkiye'ye göndermeyi planladıklarını, hafta sonuna kadar ise daha büyük bir yardım konvoyunun yola çıkacağını söyledi. Karalic, Pomozi.ba olarak bugüne dek yüzlerce yardım kampanyası düzenlediklerini hatırlatarak, Türkiye ve Suriye için düzenledikleri bu yardım kampanyasının bugüne kadar en yoğun ilgi gören kampanya olduğunu dile getirdi.

"Uluslararası Saraybosna Üniversitesi yardım toplama merkezi oldu"

Ülkenin birçok farklı şehrinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyaları düzenlenirken, 2004 yılında Türk ve Boşnak iş insanlarının girişimleri ile kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) de başkent Saraybosna'daki önemli yardım toplama merkezlerinden biri oldu. Onlarca Türk ve Boşnak öğrencinin gönüllü olarak çalıştığı bu merkezde toplanan giysi, hijyen malzemeleri, ısıtıcı, battaniye gibi yardımların en kısa zamanda Türkiye'ye gönderileceği ifade edildi.

Öte yandan, Bosna Hersek İslam Birliğinin yanı sıra belediyeler tarafından da başlatılan yardım kampanyaları da devam ediyor.