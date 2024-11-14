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Boşanma aşamasındaki eşini kemerle boğup öldürdükten sonra çatıya çıktı
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Boşanma aşamasındaki eşini kemerle boğup öldürdükten sonra çatıya çıktı

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 20:32 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2024 20:31

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aldattığını iddia ettiği eşi Özlem Bayrak’ı kemerle boğarak öldüren Hakan Bayrak, polis tarafından ikna edilerek teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Sabah uyandım, eşimin telefonuna baktığımda başka bir erkeğin mesajlarını gördüm. Beni aldattığını düşününce çok sinirlendim. Bir anlık sinirle öldürdüm. Çok pişman olduğum için çatıya çıkıp intihar etmek istedim. Beni polisler ikna etti. Bir daha böyle bir durumla karşı karşıya kalsam öldürmezdim" dediği öğrenildi. Şüpheli Hakan Bayrak emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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