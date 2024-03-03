Borçlusunu 2 gün alıkoyup dehşeti yaşattı: Döverek kol ve ayak bileğini kırdılar

Kocaeli'de bir kişi, borcu olan kişi ve onun arkadaşları tarafından zorla götürüldüğü evde 2 gün boyunca darp edildi. Kolu ve ayak bileği kırılan vatandaş hastaneye kaldırıldı, 6 şüpheli ise yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 23 Şubat Cuma günü S.S. (30), borçlusu olduğu Y.Ç. (26) ile bir araya geldi. İkili arasında geçen görüşmede S.S., Y.Ç'ye borcunu ödemeyeceğini bildirdi. İddiaya göre, Y.Ç. arkadaşlarıyla birlikte S.S'yi bir eve götürerek alıkoydu. Y.Ç. ve arkadaşları S.S'yi 2 gün boyunca burada feci şekilde darp etti. 2 günün sonunda serbest bırakılan S.S. hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerde S.S'nin sol kolu ve sağ ayak bileğinde kırıklıklar olduğu belirlendi. Hastane polisine haber verilmesiyle olayla ilgili inceleme başlatıldı.