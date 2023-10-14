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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023, 11:46 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2023, 11:53

Bombardıman altındaki Gazze’de yıkımın görüntüleri!

Gazze'yi 3 koldan kuşatan İsrail, fosfor bombaları kullanarak acımasızca soykırıma imza atıyor. İşgalci siyonist ordu önce Gazze'deki sivilleri "Evlerinizi terk edin" diyerek yerinden etti sonra da sivil konvoylarını bombalayarak katletti. Hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinli Şifa Hastanesi'ne sığındı. Morglar doldu taştı, şehit cenazeleri hastane önüne kondu. Öte yandan Gazze'ye kara harekatına hazırlanan İsrail gece boyunca kenti yoğun bombardımana tuttu. İşte Gazze'deki bombardıman sonrası yıkımın son görüntüleri...

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