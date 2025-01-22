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Bolu Kartalkaya’da 76 kişiye mezar olan otelde son kez arama yapılacak
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Bolu Kartalkaya'da 76 kişiye mezar olan otelde son kez arama yapılacak

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 09:14

Dün sabah saat 03.30 sıralarında kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yangın çıktı. Grand Kartal Otel’de çıkan yangın oteli adeta küle çevirdi. Yangın sebebiyle 76 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte AFAD ekipleri bölgede hazırlıklara başladı. AFAD ve beraberindeki uzman ekipler, bugün son kez arama çalışması yapacak. Ayrıca Bakan Yerlikaya, hayatını kaybeden 76 kişiden 45’inin cenazelerini yakınlarına teslim ettiklerini dile getirmişti. Bugün Adli Tıp Kurumu’ndaki uzman ekiplerin incelemesi sonrasında cenazeleri tespit edilemeyen vatandaşlar için çalışma yapılacak.

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