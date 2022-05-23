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Boğaziçi Üniversitesi provokasyonlarında elebaşı olan Enes Gözüküçük'ten yeni skandal! Dini değerlerle böyle dalga geçti!

Boğaziçi Üniversitesi provokasyonlarında elebaşı olan Enes Gözüküçük'ten yeni skandal! Dini değerlerle böyle dalga geçti!
23.05.2022 14:04

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Türkiye bir dönem Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokasyonlara şahit olmuştu. Söz konusu provokasyonların başını çeken Enes Gözüküçük, yeni bir skandala imza attı. Kendisini dinleyen kalabalığa sözde şarkı söyleyen Gözüküçük, "Dikkat Allah konuşuyor" ifadesini kullandı.

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Boğaziçi Üniversitesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanan Prof. Melih Bulu'ya yönelik başlatılan protestolarda ön sıralarda yer alan Enes Gözüküçük'ün sosyal medyada paylaşılan bir görüntüsü büyük tepki çekti.

DİNİ DEĞERLERE SAYGISIZLIK
Kendisini dinleyen bir gruba sözde şarkı söyleyen Enes Gözüküçük, "Dikkat Allah konuşuyor" ifadesini kullanarak yeni bir skandala imza attı. Söz konusu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Instagram kullanıcısı ise paylaşımına, "Hayırdır Allahın mı doğum günü" notunu düştü.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan olaylarda en önde provokasyon yapan Enes Gözüküçük ve arkadaşlarının dini değerlerle alenen alay etmesi tepkilere neden oldu. Geçtiğimiz aylarda "Güvenlik görevlisine işini yaptırmamak" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Gözüküçük, muhalif basına açıklamalarda bulunarak Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini provokasyona davet etmişti.

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