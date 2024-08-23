İstanbul Boğazı Vaniköy sırtlarında yükselen bir villa vatandaşların dikkatini çekti. Çivi bile çakılması yasak olan Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan villanın sahibi gibi inşaat izninin nasıl verildiği de merak konusu oldu. Üsküdar Vaniköy'deki bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olduğu öğrenildi. İBB söz konusu alan için "basit onarım izin belgesi" verdiklerini kabul etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, polis nezaretinde girdikleri kaçak villada inceleme yaparak inşaat çalışmalarını durdurdu.Kaçak villanın bulunduğu alanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu, yakın zamanda Rus iş adamı Boris Borisenko tarafından satın alındığı öğrenildi. Rus oligark Roman Abramoviç'in Türkiye temsilcisi olduğu öğrenilen Boris Borisenko'nun, İBB'nin tartışmalara neden olan Paris gezisine sponsor olduğu da öne sürüldü. Öte yandan Eski İBB Deprem ve Doğal Afetler Kom. Bşk. Kadem Ekşi konuya ilişkin A Haber’de açıklamalarda bulundu.