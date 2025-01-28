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Bodrum’da vicdanları sızlatan olay: 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı!
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Bodrum'da vicdanları sızlatan olay: 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı!

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 21:21 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 21:21

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, annesi tarafından reddedilen 3 aylık bebek, Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi. Anne Ö.Y., doğumdan sonra bebeğinin bakımını üstlenmeyerek onu Milas'taki arkadaşına bıraktı. Zamanla bebeği almaya gitmeyen anneye ulaşamayan arkadaşı, bebeği Bodrum'daki dedesine teslim etti. Yaşlı olan dede, bebeğe bakamayınca durumu yetkililere bildirdi. Bebek, Bodrum Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrollerin ardından Çocuk Esirgeme Kurumu'na nakledildi. Olay vicdanları sızlatırken, anne Ö.Y.'nin polis tarafından arandığı öğrenildi.

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