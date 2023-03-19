Bloomberg HT ve FOX TV 8 yaşındaki çocuğun üstünden kirli algı peşinde!

Türkiye, yaşadığı deprem ve sel felaketinin yaralarını sararken birtakım mahfiller harekete geçti. Ciner Medya Grubu'na bağlı Bloomberg HT 8 yaşındaki depremzede Belinay üzerinden kirli bir algı operasyonuna girişti. Küçük kız ve ailesi ise yazılanların yanlış olduğunu belirterek "Biz devletimizden razıyız" deyip Bloomberg HT'ye tepki gösterdi. Bilindiği 'siyaseti dizayn eden' Habertürk ve Bloomberg HT, Turgay Ciner idaresi altında faaliyet gösteriyor. Bu durum Habertürk'ün siyaseti sadece ekranda değil, yalanlarla sahada dizayn etme girişimi olarak da yorumlandı. Öte yandan yalan ve dezenformasyonda başı çeken CHP yandaşı FOX TV de vatandaş duvarına tosladı!