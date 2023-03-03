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Bir skandal daha Türkiye tarih yazıyor, 6'lı koalisyon bildiri yazamıyor!

Bir skandal daha Türkiye tarih yazıyor, 6'lı koalisyon bildiri yazamıyor!
03.03.2023 00:24

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6'lı koalisyonun 13. toplantısı ortak aday bildirisinin yayınlanmasıyla sona erdi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Nihai açıklamayı 6 Mart Pazartesi kamuoyuyla paylaşacağız" ifadeleri kullanıldı. Toplantının ardından asık bir suratla Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ayrılan Meral Akşener, başlayan yeni krizin fitilini ateşledi. Krizin ardında ise yeni bir skandal patlak verdi. Açıklanan metinde, "Adayda ortak anlayış değil ortak adayda anlayış" yazması gerektiği ortaya çıktı.

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