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Bir şehit ateşi de Erzurum'a
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Bir şehit ateşi de Erzurum'a

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 18:44 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 18:44

Kazada şehit olan Hava Astsubay Çavuş Talha Nergiz'in (24) acı haberi, Erzurum'un kırsal Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı.

Hava Astsubay Çavuş Talha Nergiz'in şehit olduğu haberini, Palandöken ilçesi kırsal Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer verdi. Zübeyde-Ahmet Nergiz çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Talha Nergiz'in cenazesinin Isparta'daki işlemlerin ardından Erzurum'a getirilip burada yapılacak törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

TÖREN İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Palandöken Kayak Merkezi'nde planlanan sezon açılış töreni ertelendi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Değerli hemşehrilerimiz, Isparta'da meydana gelen elim olayda şehit olan kahramanlarımızın vefatı dolayısıyla 9 Aralık Pazartesi (bugün) gerçekleştirilmesi planlanan Palandöken Kayak Merkezi 2024-2025 sezon açılış törenimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Aziz şehitlerimize Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

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