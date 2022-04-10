RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Güncel Videoları Bingöl'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Bingöl'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Bingöl'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
10.04.2022 18:59

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:32
Malatya'da şiddetli deprem!
Güncel 00:44
Sinop’ta heyelan: 1 ev yıkıldı
Güncel 06:20
Gazeteci Hikmet Genç: HDP onay...
Güncel 00:39
Başkan Erdoğan öğrencilerle...
Güncel 00:57
Başkan Erdoğan Azerbaycan...
Güncel 02:26
Bakan Vahit Kirişçi’den...
Güncel 01:15
Bakan Vahit Kirişci canlı...
Güncel 05:07
Eski kız arkadaşını öldürüp...
Güncel 00:18
MKYK Toplantısı Cumhurbaşkanı...
Güncel 09:12
Marketlerin KDV oyunu ortaya...
Güncel 07:19
Sarıkaya'nın ''tokat...
Güncel 00:42
İBB’nin ulaşım ücretlerine zam...

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında başlatılan Eren Kış-6 operasyonunda teröristlerin kullandığı 6 odalı sığınak imha edildi.

Güncel Videoları

İl Jandarma Komutanlığı'nca 07 Nisan'da Genç ilçesi kırsalında başlatılan Eren Kış-6 operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramada, teröristlerin kullandığı 6 odalı sığınak tespit edildi. Sığınak, içindeki yaşam malzemeleri ile birlikte imha edildi.

SON DAKİKA