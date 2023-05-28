Haberler Güncel Videoları Binali Yıldırım'dan kabinden geç çıkan eşine esprili yanıt!

Binali Yıldırım'dan kabinden geç çıkan eşine esprili yanıt!

Binali Yıldırım'dan kabinden geç çıkan eşine esprili yanıt!
28.05.2023 14:31

OTOMATİK OYNAT

Güncel 12:50
Başkan Erdoğan oyunu kullandı
Güncel 02:11
Dünyanın en uzun boylu kadını...
Güncel 01:37
YSK Başkanı Ahmet Yener: "Şu...
Güncel 01:56
Hollanda semalarında "Reis...
Güncel 01:59
Başkan Erdoğan akşam namazını...
Güncel 00:13
Başkan Erdoğan akşam namazını...
Güncel 01:12
Güçlü Türkiye Fransa'yı...
Güncel 06:04
Başkan Erdoğan: Petrol ve...
Güncel 03:05
Başkan Erdoğan Trabzon'da...
Güncel 01:52
SON DAKİKA I New York'taki...
Güncel 00:28
Kılıçdaroğlu'nun saymakla...
Güncel 00:29
Sinan Oğan'dan canlı yayında...

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci turda oyunu Tuzla'da Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu'nda kullandı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci turda oy kullanmak için eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Tuzla'da bulunan Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu'na geldi. Yıldırım, saat 12.00 sıralarında geldiği okulda, 1055 numaralı sandıkta görevlilere kimlik belgelerini ibraz ederek oyunu kullandı. Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım da aynı sandıkta oyunu kullandı. Yıldırım oyunu torunu Erhan Yıldırım ile birlikte kullandı. Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra 30 saniye kabinden geç çıkan eşi Semiha Yıldırım'a "Ne oldu hanım karar veremedin mi?" diye sorması sınıfta kahkahaya neden oldu. İşte o anlar…

Güncel Videoları
SON DAKİKA