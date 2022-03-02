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Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar
02.03.2022 19:08

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı paylaşımda, "YARIN SAAT 18.00’DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere." ifadelerini kullanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak." ifadelerini kullandı. Koca okullardaki yeni durumu da açıkladı.

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