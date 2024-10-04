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Beyoğlu’nda kızı taciz eden iki şahıs tutuklandı
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Beyoğlu’nda kızı taciz eden iki şahıs tutuklandı

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024, 23:47 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024, 23:47

Beyoğlu’nda kızı taciz eden iki şahıs tekrar tutuklandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan taciz olayıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldıktan sonra tekrar gözaltına alınan iki şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Olay, 24 Eylül'de Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokak'ta meydana gelmişti. Evine gitmekte olan İrem A.'nın (25) peşine takılan Semir T. ve Ömer K., bir süre sonra önünü kestikleri genç kızı taciz etmişti. Genç kızın tacize uğradığını gören vatandaşlar olaya müdahale etmişti. Olay yerine gelen Beyoğlu Güven Timi polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler Semir T. ve Ömer K., yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.
Savcılığın yakalama kararı sonrası şüpheli Semir T. Mersin'in Tarsus ilçesinde, Ömer K. ise İstanbul Kadıköy'de yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadeleri biten şüpheliler, İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Her iki şüpheli de, "Cinsel Saldırı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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