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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024, 10:12 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024, 10:27

Beylikdüzü’nde stadyumda araç farları eşliğinde antrenman

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 günü aşkın süredir, birçok kulübün maç ve antreman yaptığı Gürpınar Stadının ışıkları yanmamaya başladı. Akşam saatlerinde stadyumda antrenman yapan yerel kulüp oyuncusu 9 ile 16 yaş arasındaki çocuklar, karanlıkta çalışmak zorunda kaldı. Yağmur ve soğuğun üstüne ışıksız çalışan çocuklara velileri seferber oldu. Araçları ile sahaya girerek farlarını açan vatandaşlar, alanı aydınlatıp çocuklara yardımcı olurken velilerden bazıları ise bu duruma tepki gösterdi.

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