Beylikdüzü’nde metrobüs köprüsünde yürüyen merdivende yangın çıktı

İstanbul Beylikdüzü’nde metrobüs durağı üst geçidine çıkan yürüyen merdiven yandı. Yangın anlarında vatandaşların normal merdivenle yangının yanından geçtiği görüldü.

Olay saat 12.00 sıralarında Beylikdüzü Beykent Metrobüs Durağı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı metrobüs üst geçit merdivenleri yanmaya başladı. Yangın çalışanların müdahalesiyle söndürüldü. Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşların yangın sırasında merdivenlerle yukarıya çıktığı görüldü.

Yanan merdivenlerin üstü çalışanlar tarafından brandalar ile kapatıldı.

Öte yandan merdivenlerin bakım nedeniyle olay öncesinde de kapalı olduğu da öğrenildi.

