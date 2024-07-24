SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Beylikdüzü’nde bir siteye özel harekat destekli terör operasyonu düzenlendi
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024, 12:30 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024, 12:30

Beylikdüzü’nde bir siteye özel harekat destekli terör operasyonu düzenlendi

Beylikdüzü’nde Terörle Mücadele ve Özel Harekat Polisi, bir sitenin dairesine terör operasyonu düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken evden silahlar çıktığı öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ve Özel Harekat Polisleri, önceki akşam Beylikdüzü'nde bir sitenin dairesine operasyon düzenledi. DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken evden çok sayıda silahta ele geçirildi. Operasyona ilişkin polis tarafından henüz bir bilgi paylaşılmazken olay yeri inceleme ekiplerinin de uzun süre çalışma yaptığı görüldü.

SIRADAKİ VİDEO
ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekilmesinin ardından ilk kez görüntülendi
24.07.2024Çarşamba
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon: Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile 2 terörist etkisiz hale getirildi
24.07.2024Çarşamba
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan önemli açıklamalar
24.07.2024Çarşamba
Esenyurt'ta 15 aracın karıştığı zincirleme kaza
24.07.2024Çarşamba
Sokak hayvanları düzenlemesi komisyondan geçti! Bakan Yumaklı'dan önemli açıklamalar: Sorun bu hayvanların sahipsiz olma sorunudur
24.07.2024Çarşamba
Bunlar da Var
E-5 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi 02:29
E-5 Karayolu'nda zincirleme kaza
24.07.2024Çarşamba
Bursa’da düşe kalka kurşun yağdıran sakar silahlı saldırgan güvenlik kamerasına yakalandı 02:21
Sakar silahlı saldırgan kamerada
24.07.2024Çarşamba
Sarıyer’de denize giren 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti 02:12
Denize giren 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
24.07.2024Çarşamba
Hatay’da enkaz kaldırma ve hasarları yapıları yıkma çalışmaları aralıksız devam ediyor! 01:54
6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu
24.07.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA