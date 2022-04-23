RAMAZAN İMSAKİYE
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Bergüzar Korel 'çünkü bayram' deyip minik kızı Leyla paylaştı! Anne-kız pozu sosyal medyayı salladı

Bergüzar Korel 'çünkü bayram' deyip minik kızı Leyla paylaştı! Anne-kız pozu sosyal medyayı salladı
23.04.2022 23:25

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Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in bu evlilikten üç evladı oldu. 2010'da Ali'yi, 2020'de Han'ı kucağına alan Korel, geçen Kasım ayında ise kızı Leyla'yı dünyaya getirdi. Üç çocuk annesi Korel, sosyal medya hesabında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi. Kızını bayrama özel giydiren Korel, minik Leyla ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Anne-kızın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Bergüzar Korel'in sosyal medyayı sallayan anne-kız pozu...

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