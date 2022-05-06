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Berat Albayrak’tan örnek davranış! Şampiyonluk maçında engelli gencin hayalini gerçekleştirdi

Berat Albayrak’tan örnek davranış! Şampiyonluk maçında engelli gencin hayalini gerçekleştirdi
06.05.2022 18:09

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Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği tarihi gecede yürek ısıtan bir olay yaşandı. Karşılaşmayı takip etmek için stadyuma gelen Emre Vural isimli engelli vatandaş içeri giremedi. Duruma şahit olan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vural'ı locasına alarak genç adamın takımının şampiyonluğunu izlemesine vesile oldu. Emre Vural koridorda karşılaştıkları Berat Albayrak'ın kendisiyle ilgilendiğini ve şampiyonluk maçını birlikte izlediklerini belirterek, "Harika bir duyguydu" ifadelerini kullandı.

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