RAMAZAN İMSAKİYE
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Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli!' kitabıyla CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘128 milyar dolar’ algısı tekrar bozuldu

Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli!' kitabıyla CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘128 milyar dolar’ algısı tekrar bozuldu
07.04.2022 18:24

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl ortaya attığı ve asılsız olduğu defalarca kez açıklanan '128 milyar dolar' yalanına yine sarıldı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli!' kitabı üzerinden yeni bir algı operasyonu deneyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Baktım kitaba bu 128 dolar var mı? Tık yok." iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasının da asılsız olduğu ortaya çıktı. Berat Albayrak kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli!' kitabında 2019-2020 döneminde oluşan dolar ihtiyacını ve Merkez Bankası rezervlerini detaylıca yazdığı görüldü.

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