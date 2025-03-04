Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Güler’in son görüntüleri ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 18:30 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2025 18:30

İstanbul'da, arkadaşlarına Belgrad Ormanı'na gideceğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Ece Güler'in son görüntülerine ulaşıldı. Elde edilen görüntülerde Güler'in, evden çıktıktan bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

Alınan bilgiye göre, 2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Güler'den (36) haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, Belgrad Ormanı'nda kaybolduğu sanılan genç kadını arama çalışmaları başlatılmıştı.

AFAD, AKUT ve Ümraniye ile Sarıyer Belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları çok yönlü olarak devam ederken, Güler'in son görüntülerine ulaşıldı. İnsan kokusuna duyarlı arama kurtarma köpeklerinin de yer aldığı çalışmalar aralıksız devam ederken, Ece Güler'in evden çıktığı ana ait son görüntülerine İHA ulaştı. Kayıp peyzaj mimarı Ece Güler'le ilgili son görüntülerinde, sırt çantası ile birlikte evden çıktığı ve bir süre sonra da gözden uzaklaştığı görülüyor